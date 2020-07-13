РИАМО - 13 июл. В столице выздоровели 394 пациента от коронавирусной инфекции за прошедшие сутки, за весь период пандемии врачи города вылечили более 164 тысяч человек, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 394 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 164 954», — сказала Ракова.

После прохождения лечения врачи с помощью специальных исследований проверяют у пациентов отсутствие Covid-19. При выписке те, кто должен находится под наблюдением, получают необходимые рекомендации.

Вылечившиеся горожане могут стать донорами плазмы или социальными волонтерами, чтобы помочь тем, кто еще проходит лечение.

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13 ИЮЛЯ

- В Москве 25 пациентов с коронавирусом умерли за сутки. Общее число смертей с начала пандемии составило 4 168.