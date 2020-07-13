РИАМО - 13 июл. В Москве и Подмосковье до 15 июля объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра и грозы, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» — это второй уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду.

В Московской области предупреждение из-за ветра действует с 10:00 13 июля до 08:00 15 июля, а из-за грозы — с 10:00 13 июля до 11:00 15 июля. В столице предупреждение из-за ветра действует с 10:00 13 июля до 10:00 15 июля, а из-за грозы — с 11:00 13 июля до 11:00 15 июля.

«Желтый» уровень погодной опасности объявили почти на всей территории Центрального Федерального округа, кроме Калужской области.

В Московском регионе в понедельник днем ожидается облачная погода с прояснениями, кратковременный дождь и гроза. Температура воздуха поднимется до 24-26 градусов тепла. Порывы северо-западного ветра могут достигать 12-17 метров в секунду.

Ночью 14 июля будет облачно, прогнозируется дождь с грозой. Порывы северного ветра достигнут 15 метров в секунду. Температура опуститься до плюс 15-17 градусов. Днем также ожидается дождь с грозой. Сохранятся порывы ветра. Воздух прогреется до 19-21 градуса тепла.

Ночью 15 июля будет облачно с дождем. Столбики термометров опустятся до плюс 13-15 градусов. Северный и северо-западный ветер будет дуть с порывами до 15-20 метров в секунду.