РИАМО - 13 июл. В пунктах проведения ЕГЭ на территории столицы соблюдаются все санитарно-эпидемиологические требования для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В городе организовано свыше 3 тысяч аудиторий более чем в 300 пунктах проведения экзаменов. Основное количество пунктов расположены в школах, но также есть пункты на дому и в больницах.

«В Москве стартуют ЕГЭ по физике и истории, во всех пунктах соблюдены правила безопасности. Всем выпускникам на входе будут измерять температуру, из организаторов на экзаменах будут присутствовать только те, у кого был отрицательный тест на коронавирус», — сказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В пунктах проведения ЕГЭ до и после каждого экзамена проводится генеральная уборка дезинфицирующими средствами и обязательное проветривание. Также составлен график прибытия выпускников, чтобы на допустить скопления людей. У всех измеряют температуру, а в пунктах дежурят медики.

По словам вице-мэра, более 24 тысяч московских школьников в этом году сдают ЕГЭ. Из них 13 тысяч сдают экзамены по физике и истории.

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13 ИЮЛЯ

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