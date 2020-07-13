РИАМО - 13 июл. Жители Подмосковья иногда отправляют через «Почту России» необычные грузы, например, к отправке готовили катер, снегоход и мотоцикл, однако для совершения такого отправления не потребуется много сил, груз даже не надо будет разбирать, сообщила в интервью РИАМО глава почтовой службы Московской области Надежда Бабичева.

«Почтовых сотрудников уже трудно чем-либо удивить – клиенты используют по-максимуму возможности почтового оператора и оформляют к пересылке не самые обычные отправления. Например, снегоход, катер или мотоцикл», - сказала Бабичева.

Она добавила, что при этом технику не нужно разбирать на части, достаточно будет закрепить транспортное средство в специальный короб и оформить сопутствующие документы.

Для того, чтобы воспользоваться такой услугой, отправитель через личный кабинет в специальной программе делает заявку, в которой указаны примерный вес, объем и количество крупногабаритных посылок. После ее обработки и согласования груз нужно доставить на вокзал, где находятся отделения почты, принимающие подобные посылки.

«Почтовые сотрудники взвешивают, измеряют стороны и оформляют адресные ярлыки с четырех сторон, тем самым завершая процесс оформления и запуская процесс доставки», - добавила Бабичева.

Она напомнила, что в весеннее и летнее время года пользуются спросом «живые отправления», например, пчелы или рассада. К таким посылкам сотрудники относятся с особым вниманием. Их перевозят на переднем сидении почтовых автомобилей.