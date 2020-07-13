РИАМО - 13 июл. За шесть месяцев текущего года сотрудники Московского авиационного центра совершили порядка 300 вылетов и спасли 126 человек, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«С помощью вертолетов ежедневно проводят воздушную разведку пожароопасной обстановки, оказывают экстренную медицинскую помощь и доставку пострадавших в больницы, тушат крупные пожары, а также проводят аварийно-спасательные работы», — сказал руководитель департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности Москвы Юрий Акимов.

Для оказания медпомощи экипажи авиацентра вылетали 109 раз и доставили в больницы 97 человек. Кроме того, с мая специалисты проводят ежедневную воздушную разведку и следит за пожароопасной обстановкой.

Также экипажи 167 раз выезжали на вызовы на аварийно-спасательных автомобилях. С начала года сотрудники авиацентра спасли 29 человек и пять домашних животных.