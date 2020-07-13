РИАМО - 13 июл. Столичные спасатели убрали осиный улей с детской площадки на Рублевском шоссе, никто из детей не пострадал, говорится в сообщении пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности Москвы.

Днем 12 июля в диспетчерскую службу поступило сообщение о том, что на детской площадке обнаружили улей. Чтобы детей не покусали насекомые, жители самостоятельно ее оградили и ждали спасателей.

«Спасатели в специальных костюмах убрали улей с детских качелей и вывезли его в ближайший лес», — отмечается в сообщении.

В результате инцидента никто не пострадал. На месте происшествия работала дежурная смена АСО №6 пожарно-спасательного центра Москвы.