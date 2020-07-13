РИАМО - 13 июл. Министерство труда России поддержало законопроект о дистанционном и комбинированном форматах работы, согласно которому можно получить компенсацию расходов, связанных с использованием личного оборудования, пишет в понедельник газета «Известия».
Законопроект подготовила группа депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и главой Совфеда Валентиной Матвиенко. Документ внесли в нижнюю палату парламента, до 16 июля на него будут приходить отзывы.
«Депутатский законопроект раскрывает основные понятия и условия режима удаленки. Документ защищает права дистанционных сотрудников, в том числе их право не находиться на связи круглосуточно», — отмечается в материале.
Минтруд в своем отзыве попросил автором законопроекта уточнить понятие «неприкосновенность времени отдыха» и «время взаимодействия», также ведомство решило, что нужно добавить в проект список последствий при отказе работника давать согласие на переход на дистанционную работу.
Законопроект предусматривает компенсацию за использование личного оборудования, программно-технических средств и средств защиты информации. Однако компенсация не будет обязательной для работодателя, это будет предмет торга. Сотрудник может запросить возмещение, однако, как это будет организовано, работодатель и работник решат самостоятельно.
«Например, работодатель может увеличить оклад сотрудника на размер его дополнительных затрат», — уточнил один из авторов документа, первый зампред комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко.
Он отметил, что до начала пандемии коронавируса в России на удаленке работали около 30 тысяч человек, а во время самоизоляции 5 миллионов человек перешли на такой формат. От работников начали поступать жалобы на ненормированный рабочий день, размытые начало и конец рабочего дня.
Парламентарий надеется, что в течение весенней сессии новый законопроект примут в первом чтении, а до конца текущего года – в трех чтениях.
Эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук считает, что компенсация на электроэнергию и амортизацию оборудования должна быть обязательной, так как расходы на организацию рабочего пространства сократились.
Он напомнил, что после начала пандемии население стало использовать на 10% больше электроэнергии, в то время как в промышленном секторе потребление сократилось на 6%.
Председатель коллегии адвокатов «Вашъ Юридический поверенный» Константин Трапаидзе подчеркнул, что размер таких трат очень сложно рассчитать, потому что счетчики не показывают расход энергии по отдельным источникам.
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