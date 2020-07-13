РИАМО - 13 июл. «Почта России» в Подмосковье не останавливала свою работу во время пика пандемии коронавируса, в более чем 1 тысячи отделений работу вели почти 7,5 тысяч сотрудников, сообщила в интервью РИАМО глава почтовой службы Московской области Надежда Бабичева.

«Почта работала и в войну – письма и посылки доходили в срок. И сегодня мы не могли подвести наших клиентов. Поэтому меняли график, пересматривали режим работы. И все 7485 сотрудников 1020 отделений Московской области – это настоящие герои, работавшие на передовой», - сказала Бабичева.

Она добавила, что все почтовые отделения в Московской области отлично справились со своей работой в период пика коронавирусной инфекции.

«Для всех нас это был настоящий вызов. Сложно было перестроиться на новый режим работы, но я считаю, что все подмосковные почтовые отделения справились. Нам важно сохранить принцип добросовестности, когда не просто выполняешь свою работу, а выполняешь на отлично в любой ситуации», - добавила Бабичева.

По ее словам, почтовым отделениям удалось сохранить рабочий темп, несмотря на то, что все сотрудники старше 65 лет были отправлены на самоизоляцию.

При этом за время действия режима самоизоляции в Московской области почтальонам региональных отделений не раз приходилось помогать местным жителям, будь то физическая помощь пенсионерам или моральная молодым матерям.

«И мы получаем еще одну специализацию для почтовиков – называйте хоть психологом, хоть службой поддержки. Эта связь клиент-почтовик в регионе очень сильна, и мы ее особенно ощутили в период самоизоляции», - сказала Бабичева.

Она добавила, что местные жители также старались помогать почтальонам в трудную минуту.

В отделениях «Почты России» на территории Московской области продолжают следить за безопасностью сотрудников и клиентов. Все работники обязаны носить перчатки и маски, а в помещениях установлены защитные экраны.

«Все наши сотрудники работали и продолжают работать в индивидуальных средствах защиты – масках и перчатках, всех обеспечили санитайзерами. В самих отделениях связи также принимаются меры профилактики – установлены защитные экраны, проводится уборка несколько раз в день», - сказала Бабичева.

Кроме того, в целях безопасности был продлен срок хранения почтовых отправлений до двух месяцев. Также ограничили число одновременного присутствия посетителей в зале.