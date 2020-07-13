РИАМО - 13 июл. В Москве среднесуточный оборот предприятий торговли и услуг вырос на 30,7% в июне по сравнению с предыдущим месяцем и на 6,8% превысил показатели марта, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Потребительский спрос продолжает расти. С 29 июня по 5 июля он вырос на 10,5% по сравнению с периодом 23-29 марта. Если сравнивать с аналогичным периодом 2019 года, то спрос увеличился на 9,3%», — сказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Глава департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов уточнил, что средний оборот бытовых услуг по сравнению с периодом с 23 по 29 марта вырос на 14%.

Среднесуточный оборот частных стоматологических клиник вырос на 26%, а в сфере общественного питания — на 61%. В сфере гостиничного бизнеса среднесуточный оборот вырос в два раза, а в сфере культуры, спорта и развлечений он увеличился более чем в четыре раза.

Снятие ограничений, который были введены в Москве из-за пандемии коронавируса, начались 1 июня. С 9 июня в городе заработали салоны красоты, а 16 июня открылись веранды у ресторанов и кафе, 23 июня заработали все оставшиеся предприятия.