РИАМО - 13 июл. С начала действия режима самоизоляции в Московской области выросла популярность оплаты услуг через мобильные почтово-кассовые терминалы (МПКТ) «Почты России», в апреле число пользователей выросло на 26% по сравнению с мартом, сообщила в интервью РИАМО глава почтовой службы Московской области Надежда Бабичева.

При помощи терминалов клиенты оформляли подписку, оплачивали доставку товаров первой необходимости. Все товары на дом приносили почтальоны.

«Всего за период объявленной самоизоляции было оплачено более 363 тысяч счетов через МПКТ, доставлено около 15 тысяч товаров. Рост наблюдался каждый месяц: пользование МПКТ в апреле 2020 года выросло на 26% по сравнению с мартом этого же года», - сказала Бабичева.

Она добавила, что за время пандемии возросла потребность в услугах курьерской доставки. В связи с этим каждый сотрудник прошел инструктаж по бесконтактной передаче посылки.