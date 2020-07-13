РИАМО - 13 июл. Число пострадавших в результате дорожной аварии в городском округе Лосино-Петровский на 42-м километре Щелковского шоссе увеличилось до семи человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Авария произошла днем 12 июля. Два легковых авто столкнулись лоб в лоб из-за выезда на встречную полосу одной из машин, сообщалось о шести пострадавших.

«В результате ДТП пострадало семь человек, включая ребенка восьми лет», — говорится в сообщении.

Пострадавших с травмами средней степени тяжести госпитализировали в горбольницу №2 в Щелкове.