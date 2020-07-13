РИАМО - 13 июл. За время пандемии коронавируса пользователи соцсетей стали чаще получать недобросовестные рекламные объявления с призывами о заработках, сообщает РИА Новости.

В настоящий момент выросло число людей, работающих дистанционно, поэтому злоумышленники активно используют данную возможность для привлечения новых жертв в Сети.

«Безадресная финансовая реклама, которая адресована не конкретной, а широкой аудитории, не содержит определенных сведений о виде заработка или инвестиций, а только призыв наподобие «Зарабатывай с нами!», — отметил глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.

По его словам, мошенники играют на желании человека разбогатеть, но как именно — не сообщают. Ранее они всегда указывали в своих рекламных объявлениях услуги или продукты, используя которые, можно быстро разбогатеть.

Лях подчеркнул, что за время пандемии объем рекламы такого формата вырос настолько, что сейчас значительно превышает объем традиционной рекламы финансовых услуг, включая как легальные, так и нелегальные.