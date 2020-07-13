РИАМО - 13 июл. В Московской области растет спрос на цифровые услуги от «Почты России», например, все больше жителей прибегают к онлайн-оформлению посылок, для этого достаточно заполнить на сайте компании специальный бланк, где указываются данные отправителя и получателя, а после этот бланк нужно просто сохранить, сообщила в интервью РИАМО глава почтовой службы Московской области Надежда Бабичева.

«Далее требуется перечислить онлайн-платеж, отнести упакованную посылку в ближайшее почтовое отделение в течение 72 часов. Подобные посылки принимают без очереди. И мы видим, что спрос на эту услугу постоянно растет», - сказала Бабичева.

Она добавила, что юридические клиенты «Почты России» могут вносить предоплату за услуги, запрашивать необходимое количество знаков онлайн-оплаты, распечатывать их на конвертах, что является подтверждением оплаты пересылки.

Полную версию интервью читайте здесь>>