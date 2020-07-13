РИАМО - 13 июл. В подмосковном Королеве выявили подпольный игровой клуб в подвальном помещении многоквартирного дома на улице Маяковского, азартные игры проводила 35-летняя жительница Сергиево-Посадского округа, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Заведение работало без вывесок по ночам. Попасть внутрь могли лишь постоянные клиенты по предварительному звонку», — сказала начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова.

Она отметила, что при осмотре помещения обнаружили и изъяли 12 системных блоков и планшет администратора. В клубе находилось шесть посетителей.

«Полицейские установили, что проведением азартных игр занималась 35-летняя жительница Сергиево-Посадского округа, она доставлена в отдел полиции», — добавила Петрова.

С подозреваемой взяли подписку о невыезде. Экспертиза показала, что изъятые компьютеры относятся к игровому оборудованию.

Сотрудники полиции проводят мероприятия для установления места нахождения и задержания организатора незаконной игорной деятельности.