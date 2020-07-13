РИАМО - 13 июл. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание в административном здании на Ленинском проспекте в столице, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Москве.

Пожар произошел в районе дома 47 утром в понедельник.

«Происходило горение мебели и оборудования на площади 10 квадратных метров в одном из кабинетов в административном здании. В 06:59 пожар был локализован, в 07:06 — ликвидирован», — говорится в сообщении.

На момент ликвидации пожара сведений о пострадавших не поступало. Для тушения пожара выезжали шесть единиц техники и 24 человека личного состава.