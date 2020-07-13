РИАМО - 13 июл. На официальном сайте Московского экспортного центра предприниматели могут пройти курс для начинающих экспортеров, предварительно следует зарегистрироваться на портале, говорится в сообщении пресс-службы департамента предпринимательства и инновационного развития столицы.

Заместитель мэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина напомнила, что в городе 2,5 года работает Московская школа экспортера. Обучение по ее программам уже прошли свыше 13 тысяч человек.

«Программа подготовки рассчитана на малый и средний бизнес — на предпринимателей, которые хотят масштабировать свой проект и вывести его на международный уровень. Теперь получить набор базовых навыков можно онлайн, занимаясь в любое удобное время по своему графику», — сказала Сергунина.

Глава департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин уточнил, что на официальном сайте Московского экспортного центра для бизнесменов доступны 26 видеоуроков. Занятия бесплатные.

По его словам, с помощью видеозанятий можно узнать юридические тонкости торговли в разных странах мира, научиться презентовать свой товар так, чтобы заинтересовать зарубежных покупателей.

Программа онлайн-школы для предпринимателей включает в себя три блока: «Экспорт с нуля», «Английский для внешнеэкономической деятельности (ВЭД)» и «Страновой блок».