РИАМО - 13 июл. В столице за прошедшие сутки скончались 25 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус, сообщает оперштаб по ситуации с Covid-19 в Москве.

Общее число летальных случаев в городе составило 4168.

«Если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих — вызовите врача на дом», — отмечается в материале.

С понедельника отменили обязательный масочный режим на улицах столицы. Требования по соблюдению социального дистанцирования в общественных местах сохраняются.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин напомнил, что ношение масок остается обязательным в общественном транспорте, магазинах и кафе.

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13 ИЮЛЯ

- В Москве 25 пациентов с коронавирусом умерли за сутки. Общее число смертей с начала пандемии составило 4 168.