РИАМО - 13 июл. В понедельник в Москве и Подмосковье ожидаются кратковременные осадки, возможна гроза, температура поднимется до плюс 27 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Максимальная температура воздуха в Москве плюс 25 — плюс 27, по области плюс 22 — плюс 27 градусов», — говорится в сообщении.

По данным синоптиков, погоду в Московском регионе будет определять теплый сектор циклона. Днем атмосферное давление составит порядка 743 миллиметров ртутного столба.

Во время грозы порывы ветра могут достигать 12-17 метров в секунду. Влажность воздуха при этом окажется на отметке в 40%.

Резкая смена погодных условий может повлиять на самочувствие метеозависимых людей. Им советуют проводить время на свежем воздухе и выполнять физические упражнения — это поможет улучшить самочувствие.