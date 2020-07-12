РИАМО - 12 июл. В Можайском городском округе в результате сильных ливней подтоплеными остаются 34 приусадебных участка и 22 дачных дома, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС РФ по Московской области.

Днем в воскресенье подтопленными были 13 приусадебных участков.



«По состоянию на 20:00 12 июня подтопленными остаются 34 приусадебных участка и 22 дачных дома. Привлекаемые силы и средства: 27 человек и восемь единиц техники из них от МЧС: 13 человек и четыре единицы техники», - говорится в сообщении.



На месте специалисты устраняют засоры дренажной системы и малых проточных гидронимов, в которые выводятся дренажные воды, производится перекачка вод из подтопленных участков на естественные уклоны рельефа местности.

В результате сильных ливней, прошедших 8 июля, было подтоплено 278 приусадебных участков и 150 частных домов в четырех СНТ в сельском поселении Горетовское Можайского городского округа.