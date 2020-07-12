РИАМО - 12 июл. Встреча футбольных клубов ЦСКА и «Рубин» на столичном стадионе «ВЭБ Арена» завершилась ничьей, сообщает Газета.ru

«Встреча завершилась со счетом 1:1. В составе «армейцев» точным ударом отметился Федор Чалов. За «Рубин» отличился Евгений Марков, который реализовал пенальти», - говорится в сообщении.

В матче было показано 10 желтых карточек, игрокам ЦСКА – шесть, футболистам «Рубина» - четыре.

В турнирной таблице чемпионата России ЦСКА занимает третье место, у команды 47 очков. Казанский «Рубин» находится на девятой строчке с 34 баллами.