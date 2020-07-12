РИАМО - 12 июл. Спасатели напомнили жителям Московской области основные правила отдыха на водоемах, например, купаться лучше утром или вечером, когда солнце греет, но нет опасности перегрева, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Подмосковью.

«Температура воды должна быть не ниже 18-19 градусов, температура воздуха – плюс 20-25 градусов. Продолжительность купания зависит от температуры воздуха и воды, от влажности воздуха и силы ветра. Наиболее благоприятные условия купания - ясная безветренная погода, температура воздуха плюс 25 и более градусов», - говорится в сообщении.

При длительном пребывании в воде, а также при переохлаждении могут возникнуть судороги, чаще всего в икроножных мышцах. В этой ситуации нужно сделать глубокий вдох, погрузиться вертикально в воду с головой, выпрямить ноги, а затем захватить руками большие пальцы ног и сильно потянуть их на себя.

Спасатели пояснили, что работа сведенной мышцей ускоряет исчезновение судорог.

«Если судороги охватили ноги, и их не удалось ликвидировать, нужно лечь на спину и плыть к берегу, работая руками. Если поражены руки, то работать нужно ногами. Главное в этой ситуации заключается в мобилизации всех сил на выход из создавшегося положения, подавление страха и паники», - уточняется в материале.

На официальных пляжах, которые открыты в регионе дежурят спасатели, но если вы в походе или на «диком» водоеме, то не стоит купаться и нырять в незнакомом месте, также не рекомендуется заплывать далеко.

При купании ни в коем случае нельзя выплывать на судовой ход и приближаться к судам, устраивать игр в воде, связанных с захватами, плавать на надувных матрасах или камерах, которые предназначены для загорания на берегу, заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения.