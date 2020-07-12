РИАМО - 12 июл. С начала пандемии в России после коронавируса выздоровели более 7,5 тысяч военных, сообщает Газета.ru.

«За минувшие сутки от Covid-19 вылечились 89 военных, общее число выздоровевших на текущий момент составляет 7561 человек», - говорится в сообщении.

На сегодняшний день коронавирусной инфекцией болеет 1221 военнослужащий. Среди курсантов и слушателей военных вузов заболевание зафиксировано у 266 человек.

С начала пандемии коронавируса в России выявлено 727 162 случая инфекции, умерли 11 335 пациентов с подтвержденным Covid-19, вылечился 501 061 человек.

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12 ИЮЛЯ

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- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Шесть человек с Covid‑19 скончались в Подмосковье за сутки. Всего в Московской области зафиксировано 60 492 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

- В России за минувшие сутки зарегистрировали 6615 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 197 больных, в Москве - 679.

- Столичная система образования справилась с работой во время пандемии. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Москва справилась, я бы не сказал, что безболезненно, потому что можете себе представить, вы огромная образовательная машина, миллионы учащихся, огромное количество педагогов. Мы не прекратили образовательный процесс. Сказали, что он переводится в дистанционную работу», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

- Еще 465 пациентов вылечились от Covid‑19 в столице. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 164 560.

- 27 пациентов с коронавирусом умерли в Москве за сутки. Жителям столицы при первых симптомах простуды рекомендуют вызвать врача на дом.

- В Подмосковье сильно снижается число выявленных случаев Covid‑19 при высоком тестировании. Большинство медучреждений региона переходит к плановой работе.