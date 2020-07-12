РИАМО - 12 июл. За полгода Главгосстройнадзор Московской области совершил порядка 3 тысяч проверок, было выявлено свыше 5,5 тысяч нарушений, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«37 проверок касались строительства дошкольных образовательных учреждений, 166 – образовательных, 71- здравоохранения, 42 – спортивного назначения, 996 – жилых домов, 31 – эксплуатации, 250 – промышленных, 161 – логистических, 165 – торгово-административных, 277 – линейных и коммунальных объектов и 641 – иных», - говорится в сообщении.

По итогам проверок специалисты ведомства выявили более 5,5 тысяч нарушений, из которых более 3 тысяч нарушений строительных норм, почти 70 нарушений касались строительства без разрешения. Также выявили 720 нарушений содержания стройплощадок, 830 нарушений ведения строительной документации.

За текущий год сотрудники Главгосстройнадзора устранили почти 5 тысяч нарушений, среди которых 2,92 тысячи касаются строительных норм, 11 – строительства без разрешения, 560 – содержания строительных площадок, 700 – ведения строительной документации.