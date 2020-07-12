РИАМО - 12 июл. Пенсионный фонд России (ПФР) сообщил, что для ряда российских женщин предусмотрен дополнительный бонус, получить который могут только гражданки страны, передает Федеральное агентство новостей.

«Речь идет о возможности досрочного выхода на пенсию для ряда категорий граждан. Таким правом могут воспользоваться, к примеру, многодетные матери», - говорится в сообщении.

Для досрочного выхода на пенсию у многодетной матери должно быть трое или более детей, также нужно воспитать их до восьмилетнего возраста. Кроме того, женщина должна иметь не менее 15 лет трудового стажа.

Досрочный выход на пенсию могут оформить и мамы, у которых двое детей. Они должны иметь трудовой стаж свыше 20 лет (или от 12 лет в условиях Крайнего Севера, или же не менее 17 лет в местности, приравненной к Крайнему Северу).

Для досрочного выхода на пенсию женщины должны предоставить в ПФР: свидетельства о рождении детей, документы, подтверждающие трудовой стаж, свидетельства того, что дети воспитывались в их семье до восьми лет.

Как уточняется на сайте ПФР, если у женщины трое детей, она сможет выйти на пенсию на три года раньше нового пенсионного возраста с учетом переходных положений. Если у женщины четверо детей – на четыре года раньше нового пенсионного возраста с учетом переходных положений.