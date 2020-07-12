РИАМО - 12 июл. На Серпуховско-Тимирязевской линии метро произошел сбой в движении поездов, на данный момент составы уже ходят по графику, сообщил РИАМО представитель пресс-службы столичной подземки.

«Ранее на южном участке линии высаживали пассажиров из одного поезда. Состав убран с линии для проверки. Во время высадки несколько следующих поездов снизили скорость для соблюдения интервала», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сразу же после высадки поезда продолжили курсировать в нормальном режиме. На данный момент движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии осуществляется в соответствии с графиком.