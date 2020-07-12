РИАМО - 12 июл. Соревнования военных полицейских в Калининце Наро-Фоминского городского округа собрали восемь команд, представляющих военные округа, Северный флот, Московское военное общевойсковое командное училище, управление коменданта охраны Московской области и военную комендатуру Москвы, сообщается на сайте министерства обороны РФ.

Всеармейский этап конкурса «Страж порядка» будет проходить до 18 июля в подмосковных поселках Алабино и Калининец. Соревнования состоят из четырех этапов.

«На первом этапе полицейские будут состязаться в мастерстве стрельбы, на втором этапе преодолеют полосу препятствий из семи элементов, на третьем выполнят нормативы по РХБЗ, огневой подготовке – снаряжение магазина патронами и сборку автомата, медицинской подготовке – наложение кровоостанавливающего жгута и метание гранаты на точность», - говорится в сообщении.

Четвертый этап носит название «командный», в его рамках команды проходят еще одну полосу препятствий с 56 элементами.

По итогам всеармейского этапа будет сформирована сборная команда Вооруженных Сил Российской Федерации для выступления в конкурсе «Страж порядка» на международном этапе.