РИАМО - 12 июл. В воскресенье открылась вторая летняя смена пятнадцатой Олимпиадной школы МФТИ, онлайн-занятия проходят для более чем 400 школьников, говорится в сообщении пресс-службы Центра развития ИТ-образования МФТИ.

Во второй летней смене занимаются ребята из России, США, Казахстана, Белоруссии, Кыргызстана, Латвии, Узбекистана и Украины.

«Школьники 7-10 классов готовятся по техническим и естественнонаучным направлениям: математике, информатике, физике, химии, а также инновационным направлениям - биоинформатике, анализу данных, информационной безопасности, компьютерному зрению», - говорится в сообщении.

Каждый день школьники будут посещать онлайн-пары, как настоящие студенты. Их ожидают открытые популярные лекции и развлекательная программа (игры в мафию, йога по утрам, дистанционные экскурсии, мастер-классы по кулинарии, игра Minecraft, кинопросмотры и дискуссии).

«Дистанционный формат убрал препятствия для тех, кому сложно приехать в лагерь очно. В онлайн-режиме школьникам проще попробовать какое-то направление, испытать свои силы в нем и лучше понять, к чему лежит душа», - подчеркнул проректор МФТИ, основатель Олимпиадных школ МФТИ Алексей Малеев.

Занятия со школьниками проводят опытные преподаватели, члены жюри Всероссийской олимпиады школьников, преподаватели и выпускники ведущих российских и зарубежных вузов: МФТИ, МГУ имени Ломоносова, НИУ ВШЭ, СПбГУ, КФУ, Ecole Polytechnique и института Vedecom (Франция), Северо-Восточного университета Бостона (США), университета имени Бар-Илана (Израиль).

Завершится смена 24 июля. Организаторы также продлили набор на третью смену Олимпиадной школы МФТИ, на которой можно выбрать математику, физику, информатику. Конкурс на текущий момент – два человека на место. Треть участников лагеря являются победителями и призерами национальных олимпиад. Пройти тестирование можно до 17 июля.

Обучение за все время существования лагеря с момента основания в 2013 году прошли более 3,5 тысяч школьников из 22 стран.