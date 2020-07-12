РИАМО - 12 июл. На водоеме крестьянского фермерского хозяйства Ильи Левина в Раменском городском округе состоялся летний фестиваль рыболовного спорта Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта региона.

Участие в мероприятии приняли почти 50 сотрудников подмосковных спортивных учреждений. Соревнования приурочили ко Дню рыбака, который в этом году отмечается 12 июля.

«Фестиваль рыболовного спорта Московской области проходит уже не первый год. Сегодня его площадкой и местом состязаний почти 50 рыбаков стало Раменское. В Подмосковье большое количество мест, где можно организовать подобный досуг как в виде соревнований, так и в виде активного отдыха», - отметил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Он добавил, что прошедший фестиваль стал возможностью для любителей рыбалки в спортивном формате отпраздновать День рыбака.

В рамках фестиваля 24 команды по два человека соревновались в течение четырех часов.

Итоговые места были распределены в соответствии с суммарным весом выловленной за отведенное время рыбы. Победители и призеры соревнований были награждены грамотами и медалями министерства физической культуры и спорта Московской области.