РИАМО - 12 июл. Встреча московского футбольного клуба «Локомотив» с башкирской «Уфой» завершилась вничью, игра прошла в рамках чемпионата России, сообщает Газета.ru.

«Встреча завершилась со счетом 1:1. В составе «железнодорожников» отличился Джефферсон Фарфан. За башкирскую команду точным ударом отметился Даниил Фомин», - говорится в сообщении.

Фарфан забил мяч в первом матче после тяжелой травмы. Спортсмен не выходил на поле 14 месяцев.

В турнирной таблице чемпионата России «Локомотив» занимает второе место, набрав 51 очко. «Уфа» расположилась на шестой строчке, имея в активе 37 баллов.