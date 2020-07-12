РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 июл. Волонтеры Георгиевского сестричества милосердия собрали свыше 19 тысяч рублей на благотворительной ярмарке в Подольске для помощи тяжелобольному ребенку, сообщается в группе сестричества в соцсети «ВКонтакте».

«В воскресенье на приходе Георгиевского храма состоялась благотворительная ярмарка в помощь тяжелобольному мальчику Саше Мурашову. За час с небольшим нам удалось собрать для Саши более 19 тысяч рублей! Благодарим прихожан Георгиевского храма за помощь, а также несколько добрых человек за переводы для Сашеньки на нашу «Доброкарту», - говорится в сообщении.

Ярмарка стала второй акцией в помощь ребенку на приходе Георгиевского храма. 8 июля в храме был отслужен молебен, а все пожертвования за записочки были собраны в помощь Мурашову.

Девятимесячный Саша Мурашов страдает от редкого и смертельного заболевания - СМА (спинальная мышечная атрофия) первого типа. Для того, чтобы спасти малыша, его родители собирают денежные средства, необходимые для дорогостоящего лечения.