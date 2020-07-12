РИАМО - 12 июл. На подмосковном полигоне «Головеньки» военнослужащие Кантемировской танковой дивизии гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа отработали действия по уничтожению низколетящих воздушных целей, в стрельбах приняли участие более 200 человек, сообщается на сайте министерства обороны РФ.

«Перед командирами танков на 15 секунд поднимались цели на расстоянии от 300 до 1500 метров, задачей танкистов было уничтожить мишени имитирующие летательные аппараты условного противника. Не смотря на сложность ведения огня, стоя в башне танка, танкисты выполнили норматив, поразив все мишени», - говорится в сообщении.

Стрельба велась из 12,7-миллиметровых крупнокалиберных пулеметов «Корд».

После этого танкисты сдали нормативы по стрельбе из стрелкового оружия из башни танка, а также по поражению противника ручной гранатой.

В стрельбах на подмосковном полигоне приняли участие свыше 200 военнослужащих и более 70 единиц вооружения и военной техники.