РИАМО - 12 июл. Глава Главгосстройнадзора Подмосковья Артур Гарибян посетил с рабочим визитом городской округ Лобня, он проверил объекты, по которым поступали обращения жителей, в частности, в микрорайоне Москвич организовали вывоз мусора, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора.

Рабочий визит был организован по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Гарибян совместно с представителями администрации Лобни и коллегами из территориального отдела надзора за сетроительством посетил все сложные объекты, по которым поступали обращения жителей», - говорится в сообщении.

К моменту приезда ответственные службы уже приступили к решению проблем - был организован окос травы на улце Авиационной, 10 А, велась покраска игровых элементов на детской площадке на проезде Шадунца, 7. В микрорайоне Москвич организовали вывоз мусор.

«Наша основная задача - снижать количество жалоб жителей. Если вчера поступило обращение, а сегодня мы уже видим, что проблема решается, то это тот результат, к которому нужно стремиться. В Лобне мы видим, что власти стараются прислушиваться к людям», - подчеркнул Гарибян.

Больше всего острых вопросов жителей - во дворах многоквартирных домов. Это содержание контейнерных площадок, несвоевременный окос травы, ненадлежащее содержание детских игровых элементов.