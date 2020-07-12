РИАМО - 12 июл. Россияне с начала 2020 года чаще всего покупали автомобили Kia Rio, их приобретено 36 164 штуки, сообщает Газета.ru.

«На второй строчке рейтинга расположился кроссовер Hyundai Creta (29 554). За ним идут два седана — Volkswagen Polo (21 341) и Hyundai Solaris (18 444)», - говорится в сообщении.

В топ-5 предпочтений россиян также вошла Toyota RAV4 (16 057 штук).

За первую половину этого года в стране продали 491 тысячу новых иномарок, это составляет 77% от общего объема отечественного авторынка.