РИАМО - 12 июл. Спортсмен из России Петр Ян рассказал о секрете успеха в бое с бразильцем Жозе Альдо на турнире UFC, по его словам, тренеры разработали ему тактику выматывания соперника, которой он строго придерживался, передает Федеральное агентство новостей.

Он давал бразильскому борцу больше работать и терять силы.

«Не форсировали, чуть-чуть отбил мне переднюю ногу. В первых раундах нужно было максимально поддавливать и ему давать работать больше, а с третьего раунда начинать работать. Потом он выдохся, и мы начали работать», — сказал Ян.

Ян отметил, что опасался сильного противника, поэтому даже не планировал форсировать атаку.

Перед боем уверенности ему придала поддержка семьи. Ян поблагодарил супругу, которая недавно родила ему второго сына. Спортсмен также обратился к российским болельщикам и высказал им слова благодарности.

Ян стал вторым российским чемпионом в UFC. Первым российским чемпионом стал Хабиб Нурмагомедов.