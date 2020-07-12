РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 июл. В подмосковном Подольске на автотрассе А-107 в воскресенье вечером образовалась почти двухкилометровая пробка, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Движение затруднено от автобусной остановки «50-й километр» до поворота на Толбинское кладбище. Средняя скорость движения составляет 20 километров в час.

Также движение затруднено на улицах Кирова, Большая Серпуховская, Стекольникова, Рабочая, проспекте Ленина и других.