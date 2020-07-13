РИАМО - 13 июл. Выпускники школ России, в том числе в Подмосковье и столице, в понедельник сдадут ЕГЭ по истории и физике

Основной период сдачи Единого госэкзамена в РФ стартовал 3 июля. В этот день прошли экзамены по литературе, географии, информатике и ИКТ. В Подмосковье в первый день экзамены сдали более 10 тысяч выпускников. Экзамены проходили с соблюдением всех санитарных норм.

Пункты сдачи ЕГЭ в Московской области обеспечены бесконтактными термометрами для измерения температуры тела, обеззараживателями воздуха, масками и перчатками. Всего в регионе открылось 264 пункта для сдачи ЕГЭ. За ходом проведения экзаменов следят 68 общественных наблюдателей, включая 61 представителя Российского союза молодежи.

В Москве на сдачу Единого госэкзамена зарегистрировались около 80 тысяч человек. Из них 64 тысячи — это выпускники этого года и более 13 тысяч — выпускники прошлых лет.

В пунктах сдачи госэкзамена в столице также проводится регулярная дезинфекция. Все сотрудники, задействованные в ЕГЭ, в обязательном порядке прошли тестирование на коронавирусную инфекцию.

Расписание Единого госэкзамена утверждено приказом федерального Минпросвещения и Рособрнадзора.

Резервные дни для сдачи ЕГЭ - 24 июля — по всем учебным предметам, кроме русского языка и иностранных языков; 25 июля — по всем предметам. «Вторая волна» сдачи Единого госэкзамена стартует 3 августа.