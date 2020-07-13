РИАМО - 13 июл. С понедельника в Москве отменяются ограничения в образовательных учреждениях, в сфере предпринимательства и предоставления услуг населению, а также снимаются ограничения на работу парков и аттракционов.

Так, образовательные учреждения, в том числе спортивные, музыкальные и художественные школы, а также другие образовательные организации и курсы для детей и взрослых смогут работать без ограничений.

При этом выбор формы проведения экзаменов остается за министерством науки и высшего образования России и администрациями вузов, они могут проводиться как в очной, так и в дистанционной форме.

В обычный режим работы возвращаются общеобразовательные школы и колледжи. До начала августа в школах будет проходить ЕГЭ. Полноценный учебный год планируют начать уже 1 сентября.

Также снимаются все ограничения в сфере предпринимательства и предоставления услуг населению, и иных видов деятельности. Компании могут работать при соблюдении санитарных требований.

Кроме того, администрации предприятий и организаций могут самостоятельно решать вопрос о том, сохранять ли дистанционный режим работы или возвращать сотрудников в офисы.

С понедельника также отменяются ограничения на работу парков культуры и отдыха, аттракционов и культурных центров, а также досуговых организаций, возобновят работу секции и кружки, дискотеки и так далее. При этом будет действовать ограничение по количеству посетителей — их должно быть не более 50% от максимальной вместимости площадок.

При этом в столице продолжит действовать ограничение на проведение массовых зрелищных и культурно-досуговых мероприятий на открытом воздухе.

В Москве продолжат снимать введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции ограничения. Это возможно благодаря улучшению эпидемиологической ситуации. Для сравнения, число новых выявленных случаев за неделю в Москве на 59% меньше, чем месяц назад и на 89% меньше, чем два месяца назад.

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Текстовая трансляция

12 ИЮЛЯ

- Самые важные новости дня в карточках

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Шесть человек с Covid‑19 скончались в Подмосковье за сутки. Всего в Московской области зафиксировано 60 492 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

- В России за минувшие сутки зарегистрировали 6615 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 197 больных, в Москве - 679.

- Столичная система образования справилась с работой во время пандемии. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Москва справилась, я бы не сказал, что безболезненно, потому что можете себе представить, вы огромная образовательная машина, миллионы учащихся, огромное количество педагогов. Мы не прекратили образовательный процесс. Сказали, что он переводится в дистанционную работу», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

- Еще 465 пациентов вылечились от Covid‑19 в столице. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 164 560.

- 27 пациентов с коронавирусом умерли в Москве за сутки. Жителям столицы при первых симптомах простуды рекомендуют вызвать врача на дом.

- В Подмосковье сильно снижается число выявленных случаев Covid‑19 при высоком тестировании. Большинство медучреждений региона переходит к плановой работе.