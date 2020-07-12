РИАМО - 12 июл. Двукратная чемпионка России по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала, что в работе с учениками тренер Этери Тутберидзе требовательна и старается раскрыть лучшие стороны каждого, сообщает Газета.ru.

«Этери Георгиевна очень требовательная, что помогает нам показывать результаты на соревнованиях. Она старается дать нам самое лучшее и раскрыть сильные стороны каждого спортсмена», — сказала Щербакова.

Фигуристка подчеркнула, что Тутберидзе является сильной женщиной и умеет ставить перед собой цели, а также добиваться их.

Ранее Тутберидзе победила в номинации «Лучший тренер» премии Международного союза конькобежцев ISU Skating Awards.