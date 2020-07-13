РИАМО - 13 июл. На улицах Москвы с понедельника отменяется обязательный масочный режим — носить средства индивидуальной защиты на улицах будет необязательно, но рекомендации по их использованию сохранятся.

Кроме того, в столице сохранятся требования по соблюдению социального дистанцирования в общественных местах.

Также необходимо будет использовать маски и перчатки в общественном транспорте, медицинских учреждениях, магазинах и иных общественных местах.

Это стало возможным благодаря улучшению в мегаполисе эпидемиологического состояния по коронавирусной инфекции нового типа Covid-19. Так, число новых выявленных случаев за неделю в Москве на 59% меньше, чем месяц назад и на 89% меньше, чем два месяца назад. С начала пандемии от коронавирусной инфекции вылечили свыше 164 тысяч человек.

Масочно-перчаточный режим действует в Москве с 12 мая. На улицах, в общественных местах и на транспорте москвичи и гости столицы должны были носить средства индивидуальной защиты.

Согласно рекомендациям ВОЗ и Роспотребнадзора, только единовременное их ношение обеспечивает максимальный эффект в борьбе с распространением вируса.

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Текстовая трансляция

12 ИЮЛЯ

- Самые важные новости дня в карточках

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Шесть человек с Covid‑19 скончались в Подмосковье за сутки. Всего в Московской области зафиксировано 60 492 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

- В России за минувшие сутки зарегистрировали 6615 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 197 больных, в Москве - 679.

- Столичная система образования справилась с работой во время пандемии. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Москва справилась, я бы не сказал, что безболезненно, потому что можете себе представить, вы огромная образовательная машина, миллионы учащихся, огромное количество педагогов. Мы не прекратили образовательный процесс. Сказали, что он переводится в дистанционную работу», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

- Еще 465 пациентов вылечились от Covid‑19 в столице. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 164 560.

- 27 пациентов с коронавирусом умерли в Москве за сутки. Жителям столицы при первых симптомах простуды рекомендуют вызвать врача на дом.

- В Подмосковье сильно снижается число выявленных случаев Covid‑19 при высоком тестировании. Большинство медучреждений региона переходит к плановой работе.