РИАМО - 13 июл. На улицах Москвы с понедельника отменяется обязательный масочный режим — носить средства индивидуальной защиты на улицах будет необязательно, но рекомендации по их использованию сохранятся.
Кроме того, в столице сохранятся требования по соблюдению социального дистанцирования в общественных местах.
Также необходимо будет использовать маски и перчатки в общественном транспорте, медицинских учреждениях, магазинах и иных общественных местах.
Это стало возможным благодаря улучшению в мегаполисе эпидемиологического состояния по коронавирусной инфекции нового типа Covid-19. Так, число новых выявленных случаев за неделю в Москве на 59% меньше, чем месяц назад и на 89% меньше, чем два месяца назад. С начала пандемии от коронавирусной инфекции вылечили свыше 164 тысяч человек.
Масочно-перчаточный режим действует в Москве с 12 мая. На улицах, в общественных местах и на транспорте москвичи и гости столицы должны были носить средства индивидуальной защиты.
Согласно рекомендациям ВОЗ и Роспотребнадзора, только единовременное их ношение обеспечивает максимальный эффект в борьбе с распространением вируса.
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Текстовая трансляция
12 ИЮЛЯ
- Самые важные новости дня в карточках
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- Шесть человек с Covid‑19 скончались в Подмосковье за сутки. Всего в Московской области зафиксировано 60 492 случая заболевания коронавирусной инфекцией.
- В России за минувшие сутки зарегистрировали 6615 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 197 больных, в Москве - 679.
- Столичная система образования справилась с работой во время пандемии. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
- Еще 465 пациентов вылечились от Covid‑19 в столице. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 164 560.
- 27 пациентов с коронавирусом умерли в Москве за сутки. Жителям столицы при первых симптомах простуды рекомендуют вызвать врача на дом.
- В Подмосковье сильно снижается число выявленных случаев Covid‑19 при высоком тестировании. Большинство медучреждений региона переходит к плановой работе.
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