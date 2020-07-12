РИАМО - 12 июл. В рамках проекта «#Природа_на_удаленке», на следующей неделе пройдут виртуальные экскурсии, лекции и конкурсы, говорится в сообщении пресс-службы ГПБУ «Мосприрода».

В соцсетях «Мосприроды» проходит свыше 20 видов активностей. Среди них виртуальные экскурсии, викторины, тесты, мастер-классы, кроссворды, квизы, экодиктанты, конкурсы, виртуальные экскурсии, брейн-ринги и многое другое.

«На предстоящей неделе мы проведем видеоэкскурсию, где расскажем об активно цветущей сейчас липе, лекцию про необычные растения и удивительных насекомых, которых можно встретить в столичных лесопарках», - говорится в сообщении.

Тринадцатого июля стартует конкурс, приуроченный к акции «Ночь летучей мыши». Для участия необходимо сделать домик по схеме и примерам, опубликованным в положении о конкурсе. Участников наградят грамотами, а авторов самых красивых и интересных домиков —призами от «Мосприроды» и билетами в Московский зоопарк.

Про удивительных насекомых — жуков-долгоносиков, окаймленных клопах, мухе-большеголовке и чернопятнистом рагие можно будет узнать на лекции 14 июля. А 15 июля москвичей приглашают на онлайн-экскурсию в Музей зайца. Специалисты обещают научить отличать зайцев от кроликов и рассказать про беляка и русака.

Во время видеоэкскурсии «Необычное в обычных растениях», которая пройдет 17 июля, специалисты расскажут про вечнозеленое многолетнее травянистое растение копытень обыкновенный (европейский). Его листья по форме напоминают копыто лошади. За это в народе растение прозвали «зеленым копытцем».

Восемнадцатого июля москвичей ждет лекция о сезоне цветения липы, который продлится в городе около месяца.

Всю неделю в профиле онлайн-проекта департамента природопользования и охраны окружающей среды «Красная книга Москвы» @moscowredbook в соцсети Instagram москвичам будут рассказывать о редких животных и растениях столицы. Речь пойдет о черно-синем слизне, уже обыкновенном, ушастой сове, колокольчике круглолистном и кукушкине горицвете.