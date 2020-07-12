РИАМО - 12 июл. На Щелковском шоссе в Московской области произошло столкновение двух автомобилей, в результате ДТП пострадали шесть человек, один из них несовершеннолетний, сообщил РИАМО представитель пресс-службы Главного управления МВД РФ по Подмосковью.

«В 14:18 на Щелковском шоссе произошло столкновение двух единиц (транспорта - ред.). Шесть человек получили травмы, один из них несовершеннолетний», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сейчас устанавливаются все причины произошедшей аварии.

Как уточняется на сайте ГУ МЧС России по Московской области, авария произошла на 42-м километре Щелковского шоссе в городском округе Лосино-Петровский. Для ликвидации последствий ДТП выехали 11 человек и три единицы техники.