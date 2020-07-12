РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 июл. Десять нарушителей оштрафовали в Подольске за несанкционированный сброс строительного мусора в ходе рейдов «Засада», говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

В Подольске начались рейды «Засада» по предотвращению сброса строительных отходов и растительных остатков, не относящихся к твердым коммунальным отходам, на контейнерные площадки. Помимо этого, в ходе мероприятий выявляются собственники машин, которые мешают осуществлять вывоз мусора.

«За два дня «засады» устраивались по девяти адресам. <...> По итогам рейдов десять человек были привлечены к административной ответственности за несанкционированный сброс строительных материалов на контейнерные площадки», - говорится в сообщении.

На нарушителей были составлены протоколы и выписаны штрафы в размере 1 тысячи рублей. Также были выявлены девять автомобилей, мешающих вывозу ТКО, часть транспортных средств владельцы сразу убрали, нескольким гражданам были выписаны уведомления о вызове в ГАТН для составления протоколов об административном правонарушении.

Рейды проводили инспекторы территориального отдела Госадмтехнадзора Московской области совместно с представителями полиции, администрации округа, регионального оператора ООО «МСК-НТ».