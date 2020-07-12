РИАМО - 12 июл. Россия вышла на второе место по количеству действующих чемпионов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), сообщает Газета.ru.

Ранее россиянин Петр Ян победил бразильца Жозе Алдо и завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе.

«Теперь Россия имеет двух чемпионов — Хабиб Нурмагомедов в легком весе и Петр Ян в легчайшей категории», - говорится в сообщении.

Первое место занимает США. Американец Камару Усман владеет титулом чемпиона в полусреднем весе, Джон Джонс - в полутяжелом дивизионе, а Стипе Миочич - в тяжелом весе.