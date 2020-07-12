РИАМО - 12 июл. Боксер Костя Дзю высказал мнение, что победа россиянина Петра Яна в легчайшем весе в титульном бою UFC важна для развития данного вида спорта в РФ, сообщает Nation News.

Ранее российский спортсмен Петр Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе. Он одолел в титульном бою бразильского борца Жозе Алдо. Бой длился пять раундов, в последнем раунде на третьей минуте был зафиксирован технический нокаут Алдо.

«Для развития этого направления безусловно важно. Еще больше будут хотеть ребята этим заниматься», - сказал Дзю.

По его словам, Ян стал настоящим преемником Нурмагомедова не просто так.