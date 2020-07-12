РИАМО - 12 июл. На территории Москвы до конца воскресенье прогнозируется дождь, местами сильный, гроза, град, усиление ветра до 12-17метров в секунду, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по столице.

«По возможности откажитесь от поездок на личном транспорте. Управляя автомобилем, соблюдайте скоростной режим и дистанцию», - говорится в сообщении.

Пешеходам, которых непогода застала на улице рекомендовали укрыться в капитальных строениях, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не прятаться под деревьями.

Автомобилистам посоветовали парковать машину вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

В городе объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы и сильного ветра.