РИАМО (БАЛАШИХА) - 12 июл. В городском округе Балашиха за минувшие сутки выявили восемь новых случаев Covid-19, общее число инфицированных в округе составило 1 663 человека, сообщает областной оперштаб по борьбе с коронавирусом.

В Подмосковье за сутки зафиксировали 197 новых случаев заражения Covid-19.

«На данный момент в Московской области зарегистрировали 60 492 случая заболевания коронавирусной инфекцией, 40 947 человек выписали домой из стационаров, 1002 скончались из-за развившихся осложнений. Всего 1 663 случая заболевания зафиксировано в Балашихе», – говорится в сообщении.

В Подмосковье работает горячая линия по коронавирусу: 8(800)550-50-30. Специалисты могут ответить на все интересующие вопросы.

В общественных местах жителям региона рекомендуется носить маски.

Текстовая трансляция

12 ИЮЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Шесть человек с Covid‑19 скончались в Подмосковье за сутки. Всего в Московской области зафиксировано 60 492 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

- В России за минувшие сутки зарегистрировали 6615 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 197 больных, в Москве - 679.

- Столичная система образования справилась с работой во время пандемии. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Москва справилась, я бы не сказал, что безболезненно, потому что можете себе представить, вы огромная образовательная машина, миллионы учащихся, огромное количество педагогов. Мы не прекратили образовательный процесс. Сказали, что он переводится в дистанционную работу», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

- Еще 465 пациентов вылечились от Covid‑19 в столице. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 164 560.

- 27 пациентов с коронавирусом умерли в Москве за сутки. Жителям столицы при первых симптомах простуды рекомендуют вызвать врача на дом.

- В Подмосковье сильно снижается число выявленных случаев Covid‑19 при высоком тестировании. Большинство медучреждений региона переходит к плановой работе.