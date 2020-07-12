РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 12 июл. В подмосковном Красногорске за минувшие сутки выявили 10 новых случаев Covid-19, говорится в сообщении Московского областного оперштаба.

«В Подмосковье за сутки выявлено 197 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Выявленные случаи по городским округам: Красногорск - 2966 (за день — 10)», - говорится в сообщении.

Всего в Московской области зафиксировано 60 492 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 1002 заболевших. Выздоровели и выписались 40 947 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8-800-550-50-30, а также и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Статистику по городским округам составляют на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором по региону.

В ней учитываются граждане, сдававшие анализ на Covid-19 в Московской области и те, кто указал в графе «фактическое место проживания» один из городских округов Подмосковья.

Текстовая трансляция

12 ИЮЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Шесть человек с Covid‑19 скончались в Подмосковье за сутки. Всего в Московской области зафиксировано 60 492 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

- В России за минувшие сутки зарегистрировали 6615 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 197 больных, в Москве - 679.

- Столичная система образования справилась с работой во время пандемии. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Москва справилась, я бы не сказал, что безболезненно, потому что можете себе представить, вы огромная образовательная машина, миллионы учащихся, огромное количество педагогов. Мы не прекратили образовательный процесс. Сказали, что он переводится в дистанционную работу», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

- Еще 465 пациентов вылечились от Covid‑19 в столице. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 164 560.

- 27 пациентов с коронавирусом умерли в Москве за сутки. Жителям столицы при первых симптомах простуды рекомендуют вызвать врача на дом.

- В Подмосковье сильно снижается число выявленных случаев Covid‑19 при высоком тестировании. Большинство медучреждений региона переходит к плановой работе.