РИАМО - 12 июл. За прошедшие сутки в 16 городских округах Московской области не выявили ни одного нового случая Covid-19, всего в регионе за сутки выявили 197 новых случаев заболевания, говорится в сообщении оперштаба Подмосковья по ситуации с коронавирусом.

Так, ни один случай инфицирования Covid-19 не выявили в городских округах Власиха, Волоколамск, Дубна, Зарайск, Звездный городок, Клин, Котельники, Красноармейск, Лотошино, Лыткарино, Молодежный, Наро-Фоминск, Пущино, Серебряные Пруды, Талдом и Чехов.

В Королеве за сутки выявили 14 новых случаев коронавируса, в Красногорске — десять, в Мытищах, Орехово-Зуевском округе, Щелкове — по девять, в Балашихе, Истре и Одинцовском округе — по восемь.

Также по семь случаев Covid-19 зарегистрировали в Домодедове, Люберцах, Сергиево-Посадском округе, по шесть — в Краснознаменске, Коломне и Солнечногорске. Кроме того, в Дмитровском округе, Долгопрудном, Озерах, Реутове выявили по пять случаев инфицирования, в Богородском округе, Ивантеевке, Лобне, Шатуре — по четыре случая заражения.

По три новых случая Covid-19 зарегистрировали в Воскресенске, Егорьевске, Жуковском, Луховицах, Подольске, Раменском округе и Химках, по два — в Дзержинском, Ленинском округе, Можайске, Пушкинском округе, Рузском округе, Ступине, Шаховской, Электростали, по одному — Бронницах, Кашире, Лосино-Петровском, Павловском Посаде, Протвине, Рошале, Серпухове, Фрязине, Черноголовке, Электрогорске.

В медучреждениях Подмосковья также наблюдаются и проходят лечение пациенты из Москвы и иных регионов России, из-за рубежа. За все время в Подмосковье было выявлено более 3,5 тысяч случаев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8-800-550-50-30 и сайт.

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Текстовая трансляция

12 ИЮЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Шесть человек с Covid‑19 скончались в Подмосковье за сутки. Всего в Московской области зафиксировано 60 492 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

- В России за минувшие сутки зарегистрировали 6615 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 197 больных, в Москве - 679.

- Столичная система образования справилась с работой во время пандемии. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Москва справилась, я бы не сказал, что безболезненно, потому что можете себе представить, вы огромная образовательная машина, миллионы учащихся, огромное количество педагогов. Мы не прекратили образовательный процесс. Сказали, что он переводится в дистанционную работу», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

- Еще 465 пациентов вылечились от Covid‑19 в столице. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 164 560.

- 27 пациентов с коронавирусом умерли в Москве за сутки. Жителям столицы при первых симптомах простуды рекомендуют вызвать врача на дом.

- В Подмосковье сильно снижается число выявленных случаев Covid‑19 при высоком тестировании. Большинство медучреждений региона переходит к плановой работе.