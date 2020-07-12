РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 июл. Первая открытая тренировка по силовому многоборью прошла на стадионе «Весна» в микрорайоне Климовск городского округа Подольск в воскресенье, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

Спортсмены Федерации силового многоборья провели первую (после смягчения режима ограничений) открытую тренировку по силовому многоборью. В ней приняли участие свыше 20 человек, среди которых было девять профессиональных спортсменов.

«Это первая в текущем году после смягчения режима ограничений открытая тренировка по силовому многоборью. Наша задача показать и продемонстрировать возможности человека, а также, что для результатов и достижений нет преград», - сказал президент Федерации силового многоборья Иван Мечишев.

В тренировке участвовал многократный призер тематических турниров Борис Курбатский, а также свои результаты показывали и представительницы прекрасного пола.

«Заниматься силовым многоборьем могут как мужчины, так и женщины. Самое главное, чтобы была соответствующая нагрузка»,- пояснил Мечишев.

В планах организаторов провести совместное мероприятие с РОД «Вольница» патриотической и спортивной направленности.