РИАМО - 12 июл. На территории столичного парка «Кузьминки-Люблино» проведена плановая вакцинация лис от бешенства, это уже вторая такая акция в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

«Для раскладки препаратов с вакциной необходима точная информация о местах обитания плотоядных. Здесь на помощь ветеринарам приходят экологи, которые знают границы заселения лис, расположение их нор, и даже следят за подрастающим потомством», - говорится в сообщении.

Специалисты разложили брикеты с вакциной не только у самих нор, но и на участках переходов животных.

Всего в парке было разложено 40 брикетов с отечественной вакциной от бешенства. Через неделю специалисты посетят места раскладки и проверят результат.

«Обычно звери съедают все, и у них в организме вырабатывается стойкий иммунитет, которого им хватит как минимум на год. Осенью ветеринары повторят вакцинацию», - уточняется в материале.

Раскладка брикетов является самым эффективным методом для профилактики и борьбы с вирусом бешенства.